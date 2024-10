Inter, Inzaghi: “Fatico ad accettare il risultato”. Poi la stoccata ai giornalisti

"Bisogna responsabilizzarci tutti di più, chiaramente ci sono stati degli errori che non ho ancora approfondito. E sono errori ripetuti. Si doveva far meglio tutti, bisogna responsabilizzarci tutti. Devo essere lucido, capire cosa non è andato. Non mi era mai capitato di creare 8-9 palle gol limpidissime contro una squadra che aveva preso un solo gol su rigore. Andiamo avanti con fiducia: le prime due domande che mi avete fatto non sono state di fiducia, ma lo capisco".

"I tifosi che amano il calcio si saranno divertiti un po' meno. Sappiamo cosa non è andato, parlare di un pareggio oggi mi risulta difficile. Fatico ad accettarlo, ma bisogna farlo. Puoi concedere quattro tiri alla Juventus, ma non quattro gol".

"Bisogna responsabilizzarci tutti. Non può essere colpa degli attaccanti o dei difensori, è colpa di tutta l'Inter. Asllani non poteva entrare, Buchanan ha fatto il primo allenamento venerdì e non potevo utilizzarli. Zielinski se non avesse alzato bandiera bianca lo avrei tenuto ancora in campo, ma in quel momento ha chiesto il cambio".