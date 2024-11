Inzaghi: “Lipsia forte. I cambi? Ho a disposizione una rosa importante. Taremi…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Lipsia, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "L'abbiamo vista, è una squadra che fino a un mese fa era prima in classifica, sappiamo che è una squadra forte. Dovremo fare una grande gara. Le gare in Champions le abbiamo viste, hanno fatto grandi gare ovunque. Otto cambi? Ho la fortuna di avere una rosa a disposizione importante. Tuti mi danno grandi segnali durante gli allenamenti e di volta in volta devo scegliere per la partita che andiamo a fare".