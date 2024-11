"Lipsia avversario di tutto rispetto, sono in Champions da 6 anni con una semifinale nel 2020. Giocano bene a calcio, bisognerà affrontarli nel migliore dei modi, con le distanze giuste, come abbiamo sempre fatto. Le rotazioni? Importantissime. Ho una rosa a disposizione, voglio avere tutti i giocatori a disposizione: domani non avremo Acerbi, ieri Frattesi ha avuto un problema e non sappiamo se domani sarà della partita. Io devo scegliere di volta in volta e lo faccio per il bene dell'Inter. Lautaro e Calhanoglu? Rifinitura buona per entrambi. Calha è stato fuori sabato precauzionalmente, Lautaro ha smaltito la febbre. Se staranno bene domani saranno della partita. La forma fisica è cresciuta di recente. Abbiamo avuto una preparazione non semplicissima a causa dei rientri scaglionati. Ma i ragazzi si stanno allenando bene e c'è fiducia".