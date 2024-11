LIVE/ Inter, Inzaghi: “Lavoriamo per dare soddisfazioni ai nostri tifosi”

La lunga corsa verso gli ottavi di Champions League entra nel vivo. Domani per l'Inter il quinto turno, in casa contro il Lipsia, per puntellare ulteriormente una classifica al momento molto positiva. Una vittoria avvicinerebbe ancora di più la squadra di Simone Inzaghi alla qualificazione diretta, saltando il doppio spareggio. Alla vigilia dell'incontro, come di consueto, le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa.