Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato così dei giocatori che hanno fatto i maggiori progressi da inizio stagione: "Dominguez e Castro su tutti. Il primo è stato una sorpresa, da quando è arrivato a oggi è cambiato anche come atteggiamento, ha personalità, l’uno contro uno, che io cerco di isolare, infiamma il pubblico e a me i giocatori come lui piacciono da sempre, può diventare un top. I progressi di Castro sono costanti, mi ricorda il primo Lautaro".