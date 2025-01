L'attaccante per caratteristiche sembra simile al capitano nerazzurro e piace anche per questo alla dirigenza

Il restyling dell'Inter per la prossima stagione riguarderà in buona parte anche l'attacco. Con gli addii di Arnautovic e Correa si libererà almeno un posto, considerando che il parco attaccanti potrebbe chiudersi anche a quattro effettivi. Come colmare quindi il buco? Uno dei nomi circolati negli ultimi giorni rimbalza anche sull'edizione odierna di TuttoSport.