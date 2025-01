La squadra di Inzaghi non delude e conquista tre punti importanti, dopo il pareggio contro il Bologna e dopo la vittoria del Napoli. Il campionato è un percorso lungo e ricco di insidie ma l'Inter ha tutte le intenzioni di giocarselo fino alla fine. Ecco come Lautaro Martinez ha commentato la prestazione a Inter TV: "Approccio? Secondo me abbiamo fatto un'ottima gara con il Bologna ma non siamo stati bravi nei dettagli. Abbiamo perso due punti e oggi dovevamo rispondere. Nel primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, c'era poco spazio. Nel secondo tempo abbiamo mosso più velocemente la palla. Abbiamo vinto meritatamente la gara. Potevamo fare un po' di più nel primo tempo".

"All'intervallo abbiamo parlato tra di noi, Farris ci ha caricati e siamo usciti in maniera diversa. Con lo stesso approccio, ma cercando e trovando spazi diversi. 111° gol? Erano momenti di difficoltà e io cerco sempre di dare il massimo anche in quei momenti. Sono tranquillo. Mi sto allenando bene, sto riposando e sto bene fisicamente. Sto tornando al livello dell'anno scorso. È importante continuare su questa strada. Stiamo lavorando bene tutti noi attaccanti. Facciamo un grande lavoro per la squadra, dobbiamo essere i primi difensori. Stiamo lavorando bene. Abbiamo perso un po' di punti per strada. Guardiamo avanti. Ci aspetta una stagione ancora lunga e tutti dobbiamo essere pronti. Importante era tornare a vincere di fronte ai nostri tifosi. Con una partita in meno siamo secondi. Dobbiamo correre dietro al Napoli ma guardare sempre a noi stessi. Abbiamo perso dei punti per strada ma stiamo lavorando bene", ha concluso Lautaro a Inter TV.