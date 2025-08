Bonus scommesse, la classifica dei migliori bonus di benvenuto sport del mese 

La presenza di un numero elevato di bonus benvenuto scommesse sui migliori siti scommesse richiede un’analisi basata su criteri universali, presenti e validi in ciascuna delle offerte disponibili per i nuovi giocatori. Dal nostro punto di vista, l’approfondimento si sviluppa sulla base di fattori primari quali deposito minimo , rollover e importo massimo del bonus . Sebbene vi siano anche altri aspetti da considerare – come il palinsesto dei siti scommesse, per conoscere al meglio gli eventi su cui sfruttare il bonus scommesse, oppure la frequenza delle quote maggiorate – questi tre punti rimangono assolutamente centrali.

Noi del team di FC Inter 1908 abbiamo recensito i migliori bonus scommesse senza deposito e con deposito dei siti con licenza ADM. Si tratta di promozioni che i bookmaker mettono a disposizione dei nuovi utenti che aprono un conto gioco, per permettere di prendere sin da subito dimestichezza con la piattaforma senza usare il proprio saldo. La nostra redazione ha individuato i migliori bonus benvenuto scommesse e i migliori siti scommesse bonus in cui dimorano, selezionando le promo in base a criteri specifici.

Come anticipato, abbiamo raggruppato i migliori bonus benvenuto scommesse ed approfondito successivamente le caratteristiche per ciascun bookmaker. Ogni bonus scommesse possiede, tuttavia, degli aspetti che lo rendono unico e per questo motivo abbiamo stilato la tabella che segue.

Il bonus scommesse LeoVegas fa dell'originalità un punto di forza . Infatti, si tratta di una promozione molto particolare, tra le più "caratteristiche" all'interno del panorama dei siti scommesse e casinò poiché ruota totalmente su 3 diverse vincite potenziate. Nello specifico, l'operatore in questione prevede due vincite potenziate del 100% sul primo deposito e una del 150%, fino ad un massimo complessivo raggiungibile di 500€. Una promo decisamente stimolante, che non prevede requisiti di rigioco ma quote minime e numero minimo di eventi da inserire nelle singole puntate per rendere prelevabile la vincita.

William Hill batte un colpo, anzi due . L'operatore propone ai nuovi iscritti un doppio bonus di benvenuto scommesse, in totale si spinge fino a 55€. La promo è in una prima parte pari al 100% della prima ricarica fino a 50€ in bonus cash. La seconda parte del bonus scommesse di William Hill, invece, prevede la possibilità di ricevere 5€ alla verifica dei documenti, immediatamente dopo aver effettuato almeno un deposito e una giocata. Il bonus William Hill di benvenuto prevede anche l'utilizzo di codici promo scommesse: per ottenere il Bonus Registrazione, l'utente dovrà infatti sfruttare il codice VERIFICA5. Quest'ultimo bonus può essere attivato anche da chi decide di non attivare il bonus sport.

Chi dice che Admiralbet è soltanto casino? Il noto bookmaker propone ai nuovi utenti un bonus benvenuto SPID di 1000€ + 500 Free Spins per il casinò e, per lo sport, fino a 5000€, che corrispondono al 50% della prima ricarica effettuata dal nuovo utente dopo aver aperto il proprio conto gioco. Per attivare il presente bonus benvenuto è necessario un primo deposito da almeno 20€ entro 7 giorni dalla registrazione. Come requisiti di puntata, sono considerate valide solo le scommesse multiple che includono almeno 3 eventi, con quota minima per selezione non inferiore a 2.00. Per attivare il bonus, inoltre, dovrà essere effettuato un volume di scommesse pari a 6 volte (rollover x6) il valore del primo deposito entro 7 giorni dalla ricarica.

Il bonus benvenuto di Netwin è tra le offerte top dei vari siti scommesse ADM . La promozione dell'operatore per i clienti che aprono un nuovo conto gioco è pari al 100% sul primo deposito fino ad un massimo di 50€ + altri 250€ (100€ alla registrazione + 150€ dopo la verifica dei documenti). Per quanto riguarda la porzione di welcome bonus sport è richiesto un deposito minimo di 20€ e l'inserimento del codice promo SPORT-50. L'importo viene erogato sottoforma di Fun Bonus, pertanto non risultando immediatamente prelevabile e, allo stesso tempo, essendo soggetto a requisiti di puntata da rispettare - tra cui il rollover x3.

Il bonus benvenuto Bet365 è sinonimo di divertimento assicurato anche per gli utenti meno esperti, poiché è tra i più semplici da sbloccare tra quelli proposti dai migliori siti di scommesse online ADM. Il bonus scommesse Bet365 consiste nel 100% del primo deposito fino a 500€, con un requisito di puntata x5 e un primo deposito accessibile, inferiore alla media degli altri bookmakers. Una promozione interessante per chiunque apprezzi la storicità del brand ed intenda aprire un conto gioco. Ulteriore punto a favore è il palinsesto, insieme alla possibilità di seguire eventi in live streaming.

Il calcio al centro del mondo . Grazie alla sua offerta di benvenuto, Betsson mette a disposizione dei nuovi utenti un bonus benvenuto del 100% dell'importo sul primo deposito, con massimale raggiungibile di 500€. Il credito è erogato come Fun Bonus e può essere utilizzato per scommesse multiple prematch di partite di calcio, con almeno 5 eventi in schedina di cui ognuno con quota minima di 1.50. In più, è disponibile un Fun Bonus senza deposito di 100€ dopo la convalida del conto (50€ sport + 50€ slot): la metà dedicata al palinsesto sportivo è giocabile su tutte le discipline disponibili su Betsson.

Il bonus benvenuto NetBet è tra i più apprezzati, per completezza e versalità, nel ventaglio dei siti scommesse ADM. Ricordiamo che l'operatore mette a disposizione un bonus scommesse di benvenuto del 50% sul primo deposito qualificante che viene indicato nei Termini e Condizioni dell'offerta fino a 50€. Detto ciò, va precisato che il requisito di giocata resta molto competitivo, poiché è sufficiente giocare x1 volta il valore del deposito per trasformare così l'eventuale vincita da Fun Bonus a Real Bonus. Quest'ultimo andrà poi rigiocato per ottenere saldo prelevabile.

Consigli su come scegliere un bonus di benvenuto per le scommesse

Oltre ai criteri di valutazione precedentemente descritti, il nostro team ha valutato ulteriori aspetti per fornire correttamente consigli su come scegliere i migliori bonus benvenuto scommesse. Si tratta di caratteristiche che possono rivestire più o meno importanza a seconda del tipo di giocatore, in base al suo grado di esperienza e alla frequenza con la quale intende sfruttare i bonus siti scommesse di riferimento. Nello specifico, ci riferiamo a:

Modalità di sblocco del bonus scommesse

Scadenza del Bonus

Metodi di pagamento accettati per depositi e prelievi

Altri Bonus Scommesse e promozioni dedicate agli iscritti

Bonus Multipla

Quote Maggiorate

Modalità di sblocco del bonus scommesse

Le modalità di sblocco del bonus scommesse senza deposito o con deposito sono strettamente legate al concetto di rollover che abbiamo descritto in precedenza. Tuttavia, spesso non basta rigiocare per n volte l’importo del primo deposito o del bonus scommesse erogato - poiché bisogna far fronte ad altri requisiti da rispettare.

Tra questi, in particolar modo, c’è la quota minima al di sotto della quale la giocata non sarà ritenuta valida ai fini dello sblocco del bonus scommesse. L’operatore potrebbe indicare una quota minima complessiva e/o una per ciascun evento in schedina: pertanto, consigliamo sempre di visionare attentamente i termini e condizioni dei migliori bonus scommesse.

Scadenza del bonus

Altro fattore da non trascurare nel visionare sui migliori siti scommesse bonus e promozioni è la scadenza del bonus scommesse stesso. Infatti, rispettare i requisiti di puntata oltre i limiti di tempo consentiti equivale a non averlo fatto e per questo motivo alcuni bookmaker scelgono di cancellare l’importo totale o parziale del bonus benvenuto scommesse una volta superata la scadenza richiesta.

Anche in questo caso consigliamo di visionare attentamente termini e condizioni, ponendo il focus prima di tutto sulla scadenza del bonus benvenuto scommesse e sucessivamente dell’eventuale bonus reale, che permette di trasformare la vincita in saldo prelevabile.

Metodi di pagamento accettati per depositi e prelievi

Dal nostro punto di vista, i migliori siti scommesse bonus sono quelli che prevedono una buona varietà di metodi di pagamento accettati per depositi e prelievi. Generalmente i metodi consentiti sono Carte di Credito e Debito, Postepay, portafogli elettronici come PayPal, Neteller e Skrill, oltre al classico Bonifico Bancario.

Ciascuna di queste metodologie ha un limite di prelievo e deposito massimo e minimo, che varia in base al proprio circuito e ad eventuali limitazioni imposte dal bookmaker. A tal proposito, in sede di registrazione e selezione del bonus benvenuto scommesse viene richiesto anche l’inserimento del metodo di pagamento con annesse limitazioni.

Altri Bonus Scommesse e promozioni dedicate agli iscritti

I migliori siti scommesse bonus con licenza ADM prevedono anche altri bonus scommesse e promozioni dedicate agli iscritti. Da tempo ormai, la frequenza di promo ricorrenti e la natura dei bonus scommesse ulteriori - oltre a quello di benvenuto - risultano sempre più una discriminante nella scelta dei siti su cui registrarsi.

Inoltre segnaliamo che sui migliori siti scommesse bonus e promo ricorrenti sono comunicate tramite mail e notifiche personalizzate, servizio disponibile anche nelle app scommesse.

Bonus Multipla

Un altro aspetto che noi di FC Inter 1908 abbiamo analizzato e inserito tra quelli da tenere in considerazione è la presenza del Bonus Multipla. Si tratta di un bonus scommesse per tutti gli utenti registrati, che permette di ottenere una maggiorazione progressiva in percentuale in un range di eventi – generalmente da 5 a 30. Anche il bonus scommesse multipla possiede dei requisiti di puntata, in genere molto semplici, che si basano sulla puntata minima richiesta e la quota minima complessiva e/o per evento.

Quote Maggiorate

Importantissima anche l’offerta di quote maggiorate, che rientrano a tutti gli effetti tra i bonus scommesse disponibili per tutti gli utenti registrati. Tuttavia, spesso alcuni operatori impostano delle quote maggiorate ad hoc per i nuovi utenti in sede di registrazione – rendendole di fatto un vero e proprio bonus benvenuto scommesse. Richiedendo una puntata minima, ovviamente, le quote maggiorate non possono rientrare tra i bonus benvenuto scommesse senza deposito.

Questa particolare tipologia di quote ha successo tra gli scommettitori grazie alla grande possibilità che offre: quella di ottenere vincite maggiorate, grazie all’aumento della quota mantenendo invariata la probabilità dell’evento.

Come sbloccare il bonus scommesse? Guida alla registrazione

La pratica necessaria per sbloccare il bonus scommesse scelto consiste nella registrazione, procedimento che presenta tratti standard per tutti i migliori siti scommesse bonus. Per completare correttamente il processo di iscrizione occorre avere minimo 18 anni di età e possedere un documento in corso di validità - carta d’identità, passaporto o patente. Inoltre, è vietato avere altri account attivi sul sito dell’operatore su cui si intende effettuare la registrazione e riscattare il bonus benvenuto scommesse.

Ma come ci si registra correttamente? Seguendo questi step, che abbiamo racchiuso nell’elenco che segue e per cui non abbiamo riscontrato bug o problematiche da segnalare:

Accedere sul sito scommesse;

Cliccare su Registrati;

Inserire i propri dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita;

Creare le proprie credenziali: username e password;

Selezionare il bonus scommesse di benvenuto;