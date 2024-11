Lunedì la nazionale polacca ha perso contro la Scozia (1-2) ed è retrocessa nella divisione B della UEFA Nations League, chiudendo negativamente il suo 2024. Ryszard Komornicki , ex calciatore polacco, si è scagliato duramente contro i calciatori e il commissario tecnico per il rendimento non all'altezza. Questo il suo pensiero:

"Abbiamo bisogno di una gerarchia chiara e di leader, perché oggi non sono visibili. Piotr Zieliński è un ottimo calciatore, ma è invisibile nelle partite della Nazionale. Ho l'impressione che ogni giocatore della squadra giochi "a proprio vantaggio" proprio per evitare di correre rischi e di sbagliare, perché poi ci sarebbero critiche e lamentele. Per quanto riguarda Probierz, forse non si dimetterà, ma i responsabili del suo arrivo dovrebbero analizzare alcune questioni. Come ad esempio il modo in cui risponde alle domande scomode dei giornalisti in conferenza stampa".