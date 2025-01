A Mediaset, Rafael Leao ha parlato così dopo la vittoria della Supercoppa Italiana del Milan contro l'Inter. “Non lo conoscevo personalmente, ho sentito le parole dei miei compagni di nazionale, mi hanno detto che il mister ha una personalità forte. Ciò che ha fatto in pochi giorni è incredibile. Quello che sta dicendo di me… ho bisogno di quello, ho sentito energia, tutti hanno capito cosa vuole fare il mister. C’è un cambiamento che si vede in campo e fuori, questa mentalità ci fa vincere. Quello che abbiamo fatto oggi, anche con la Juve, a volte non giochi bene, ma devi vincere con la mentalità giusta.