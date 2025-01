A Mediaset, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato così il ko in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan: "Bisogna fare innanzitutto i complimenti al Milan che non ha mai mollato ed è rimasto in partita anche sotto di 2 gol. Poi sul 2-1 abbiamo perso una palla, dovevamo controllare meglio la gara. Abbiamo avuto tante occasioni per andare sul 3-1, Maignan è stato bravissimo su Carlos Augusto e Dumfries, poi dopo il 2-2 purtroppo l'abbiamo persa. Una sconfitta dolorosa che fa male. Questa squadra si è sempre rialzata, la sconfitta brucia, c'è qualche acciaccato, ma si avanti, ci sono 6 partite in 18 giorni, bisognerà ripartire nel modo migliore.