Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Willi Orban, difensore e capitano del Lipsia, ha parlato della gara contro l'Inter in programma domani. "I risultati negativi dipendono da alcuni fattori: le prime partite, con Atletico, Juve e Liverpool erano complicate. Eppure avremmo potuto ottenere qualche punto in più per quanto fatto. Col Celtic non abbiamo reso come di solito. Abbiamo avuto tante assenze di giocatori che sono importanti anche per la mentalità che trasmettono. Ma non ci arrendiamo e con l'Inter daremo il 100%".