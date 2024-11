"Abbiamo inserito persone che hanno fame, con voglia di dimostrare e che considerano la Lazio come un punto d'arrivo e non di partenza, non ci facciamo prendere dall'euforia ma siamo coscienti che, tramite lavoro e sacrificio, potremmo raggiungere grandi risultati. Il tema qual è: memore di quest'esperienza, ho ritardato in alcuni avvicendamenti perché ero molto attaccato a persone che potessero rappresentare senso di appartenenza ma questo non accade spesso nel calcio, anzi è l'opposto. Siamo ripartiti con un nuovo ciclo, dobbiamo mantenere l'umiltà, la voglia di mostrare determinazione ma non abbiamo ancora fatto nulla. Adesso abbiamo scontri diretti, vediamo anche l'Europa. Dobbiamo rimanere umili e pensare partita per partita"