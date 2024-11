"Non è soltanto per il danno - evidente - che ha procurato al calcio che il senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito ha presentato - per la seconda volta - un emendamento per modificare il Decreto Dignità". Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus sul fallimento del Decreto Dignità: il presidente della Lazio ha infatti cominciato a lavorare per cambiarlo e provare a recuperare quanto perduto in questi anni. Si legge: "Alla base della decisione c’è un’attenta analisi di dati che non può che dimostrare come la norma voluta nel 2018 dal M5S - in particolare da Luigi Di Maio - per combattere la ludopatia abbia avuto nel lungo periodo effetti opposti. Il Decreto Dignità vieta "qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet".