A pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Inter, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Partita scudetto no, è una partita dove emergeranno dei valori. L'importanza dei punti è fondamentale, è un test per noi per misurarci contro una squadra che è seconda in classifica. Anche noi stiamo patendo degli infortuni importanti. Donnarumma e Verratti è fantacalcio? Ormai è consuetudine per i grandi club essere accostati a giocatori che potrebbero essere per regime di svincolo a fine stagione. In questo momento abbiamo una rosa competitiva, non abbiamo ansie particolari di dover colmare dei buchi".