Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Massimo Moratti è tornato sul contatto Ronaldo-Iuliano. Secondo l'ex presidente dell'Inter, anche se ci fosse stato il Var all'epoca, il rigore non sarebbe stato assegnato ai nerazzurri. "Onestamente presumo che ci sarebbe stato comunque un arbitro al Var e non ho molta fiducia che anche con l’ausilio della tecnologia ci avrebbero dato rigore. All’epoca gli arbitri erano schierati da una certa parte".

Su X Maurizio Pistocchi commenta le parole di Moratti dando ragione all'ex presidente nerazzurro: "Moratti dice la verità, e solo chi c’era e ha vissuto quei giorni e quegli anni può saperlo. Ma di fronte all’evidenza di fatti sanzionati dalla giustizia sportiva e ordinaria oggi come allora c’è chi per interesse chiude gli occhi e si tappa le orecchie. O finge di non sapere quello che tutti sanno. Ma nessuno può smentire la Cassazione che, a chiare lettere e in SENTENZA DEFINITIVA, ha certificato l’esistenza di UNA SOLA ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA FRODE SPORTIVA attiva nel campionato italiano già dalla fine degli ANNi ‘90. E forse anche in precedenza".