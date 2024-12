Tra i tanti ex Inter che hanno partecipato alla partita in onore della carriera di Adriano, c'era anche Marco Materazzi. Al termine dell'amichevole, l'ex difensore nerazzurro ha ricordato il periodo vissuto con l'Imperatore ai tempi dell'Inter: "È stato fantastico avere Adriano come compagno di squadra".

"Ci ha aiutato tante volte, in tante partite. Abbiamo vinto tante partite grazie a lui. Di questo ne abbiamo parlato insieme quando sono arrivato qui in Brasile. Sono molto felice di essere qui. Sono stato entusiasta di aver giocato al Maracanã per la prima volta. È stato un sogno per me. Un sogno d'infanzia diventato realtà".