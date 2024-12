“Rigore è quando arbitro fischia” , diceva la buonanima di Vujadin Boskov, in tempi lontanissimi, per stemperare polemiche che anche stavolta si avvicinano pericolosamente ai momenti decisivi del campionato . Ma non si può parlare solo di questo, sarebbe un torto enorme nei confronti di una prestazione, quella interista, che è apparsa davvero gigantesca . D’accordo, la cosiddetta inerzia della partita è cambiata - anche sotto il profilo psicologico - dal rigore in poi . La Lazio aveva tenuto testa alla grande per mezz’ora. Poi è sparita. Crollata. Alla fine anche umiliata . E qui potrebbe aprirsi un ulteriore dibattito.

Tipo: Inzaghi avrebbe fatto meglio a rallentare le galoppate dei suoi? In certe situazioni ci vuole più rispetto? Il tema è troppo ampio per condensare una risposta in poche righe. Ma lo sport, in generale, prevede il rispetto per lo sconfitto solo nella modalità più etica possibile: la gara si disputa sino alla fine senza guardare il risultato. Vale in generale e nello specifico: fermarsi sul 3 o 4 a zero, per esempio, potrebbe essere perfino meno rispettoso che continuare fino all’ultima bracciata, l’ultimo centimetro. L’ultimo gol. Quello di Thuram."