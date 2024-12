"I calciatori che nel prossimo turno di campionato dovessero essere espulsi o squalificati dal giudice sportivo per somma di ammonizioni non sconteranno lo stop in Supercoppa, ma in campionato. Questo per esportare la migliore “versione” del nostro pallone. Nelle due semifinali se un giocatore in diffida in Serie A prenderà un giallo, giocherà comunque l’eventuale finale e salterà il successivo impegno di campionato. L’unico modo per essere spettatori nella finale del 6 gennaio è farsi espellere in semifinale. Gli incontri saranno disputati con uno speciale pallone realizzato dalla Puma. Inter e Juventus giocheranno... in casa, quindi con la prima maglia. La delegazione della Lega partirà oggi: sarà composta da una sessantina di persone e porterà, in un baule realizzato da un brand italiano di alta moda, il trofeo".