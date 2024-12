Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così della squadra di Antonio Conte: “Conte è un uomo vincente e sa che i particolari fanno la differenza, non va contro gli interessi di un suo calciatore. Raspadori credo che non sia idoneo a giocare nei meccanismi di Conte. Non può giocare esterno perché nessun allenatore c’è mai riusciuto. 5 minuti in una partita possono essere fondamentali nell’economia del campionato e quindi capisco Conte che non se ne vuole privare.