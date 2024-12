"Non si può parlare di sorpresa, è lì perché è stato preparato per essere lì. Conte è un valore aggiunto, nel comune pensiero è considerato più di Simone Inzaghi. La storia delle due squadre e tre quarti onestamente fa ridere pensando che proprio Conte lasciò l'Inter nel 2021 dicendo che la squadra non avesse margini di crescita e con Inzaghi ha fatto mercato a costo zero o con saldo attivo e adesso scopriamo che a lui non piaceva adesso ha 3 squadre? Sinceramente mi sembra un po' troppo anche per Conte che, già dai tempi della Juventus, fa un po' la vittima. Secondo me l'Inter non è la favorita per lo scudetto, non penso sia così più forte delle altre, è stato il lavoro di Inzaghi che ha fatto sembrare giocatori bravi dei giocatori fenomenali. Adesso sta facendo un campionato onesto anche se sta facendo fatica negli scontri diretti"