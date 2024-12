Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Giovanni Manna , direttore sportivo del Napoli , ha parlato così della possibilità di vittoria per gli azzurri in questa stagione: "Questo è un discorso che noi abbiamo sempre fatto e portato avanti. Siamo in una fase di costruzione anche perché abbiamo cambiato tanto, abbiamo cambiato allenatore.

Siamo in costruzione: Conte vuole costruire basi solide e durature per far sì che queste basi possano durare nel tempo. Lavoriamo su noi stessi, quella di oggi è un'altra prova importante per noi e ogni domenica vediamo su che livelli siamo".