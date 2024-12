Marchetti: “Mercato? Juve e Napoli hanno questioni da risolvere. L’Inter…”

Attraverso il suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato della prossima sessione di mercato e dei club che hanno maggiore bisogno di intervenire. Partendo da uno in particolare: "Chi ha veramente delle questioni da risolvere è la Juventus alle prese con degli infortuni importanti in difesa (e che quindi ha già cominciato a sondare il mercato in quella zona del campo da tempo, guarda per esempio i contatti avviati con Antonio Silva) e con delle considerazioni più che approfondite in attacco visto che ancora non è definito con sicurezza il recupero di Milik (e che non si può continuare a rischiare). Ma proprio perché in estate sono stati spesi 200 milioni di euro, ora di soldi a disposizione ce ne saranno molti meno".