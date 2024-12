Il trequartista del Como Nico Paz ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole partendo dal suo trasferimento in estate: "E' stato un cambio grande, giocavo in terza divisione in Spagna e qualche volta in prima squadra col Real: ora è molto diverso, c'è uno spogliatoio di gente più grande, di livello, in un campionato di prima fascia. Sono venuto qui con la mia famiglia, questo mi aiuta, sono contento. La nostra squadra non è una qualunque: proviamo sempre a giocare, facciamo uscire il pallone e pressiamo forte. Questa è la nostra identità che ci rende differenti dalle altre.