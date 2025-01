Qui le partite le hai decise al 90' e contro due avversarie, entrambe di grande spessore e per giunta in rimonta. Presto per dire se Conceiçao cambierà faccia al Milan. Adesso c'è il campionato, una rosa da gestire e giocatori da recuperare. Non poteva incominciare meglio, vincendo in rimonta e mostrando di non avere paura. Davvero bravo. Certo, non mi sento di dire che il Milan vincerà lo scudetto e nemmeno che arriverà tra le prime 4. Mi sento di dire che sicuramente farà meglio di Fonseca. Da queste prime uscite abbiamo visto un'altra squadra con un altro piglio".