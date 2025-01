Marco Parolo, su DAZN, ha commentato la sconfitta dell'Inter nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan. E si è soffermato sull'aspetto mentale in particolare: «La squadra nerazzurra ha anche provato a chiuderla, con Carlos Augusto e Dumfries sul 2-1 ma non l'ha chiusa e il Milan ha avuto l'energia per ribaltarla. Se la sconfitta in Supercoppa potrebbe incidere sulla corsa scudetto? Potrebbe lasciare qualche strascico. Soprattutto bisogna vedere l'entità degli infortuni di Calhanoglu e Thuram», ha detto.

«L'Inter, che nella gara ha perso qualche certezza con l'uscita di qualche giocatore, però è forte ma mi ha colpito la reazione di Barella all'uscita, qualche lamentela. Sai, perdere un trofeo per una squadra che si sentiva forte, che si sentiva padrona, che tutti quanti davano per favorita, la vinciamo facile, andiamo a dominare la gara contro il Milan, potrebbe togliere, potrebbe creare qualche piccola crepa. E credo che lì dovrà essere brava la società. Lì penso che Marotta sia il numero uno a gestire questo tipo di situazioni. L'Inter ha tutto in mano per evitare che questa sconfitta possa portare a delle difficoltà. Però è un campanello d'allarme», ha sottolineato l'ex calciatore nel podcast Step on Football.