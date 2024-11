Paganin: “Inter logorata mentalmente e fisicamente: l’impressione è che…”

"Meglio il Napoli, esce da due big match contro Juve e Inter senza perdere. Ci sta perdere oggi con l'Atalanta, è un processo di crescita costante, è una squadra che veniva da un'annata molto difficoltosa e ristabilire una certa mentalità per combattere con le migliori del campionato non è mai così semplice. L'Inter dà l'impressione che tutti questi impegni l'hanno logorata mentalmente e fisicamente. Se rimane agganciata ora che è in difficoltà, non oso immaginare cosa può fare dopo la pausa invernale, abbiamo visto lo scorso anno con quello strappo cosa ha fatto”.