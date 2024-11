Il giochino di Antonio Conte è fin troppo noto. Distogliere l'attenzione, sempre e comunque. E così, in una partita che l'Inter ha stradominato, ecco che si parla del presunto errore nel rigore concesso da Mariani per fallo di Anguissa su Dumfries. Un rigore certamente non eclatante ma di rigori così se ne sono visti a decine in Italia e non solo.