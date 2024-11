Goran Pandev, ex attaccante dell'Inter, è stato ospite di Andre Ranocchia in occasione dell'ultimo episodio di Frog Talks: "Sono tornato all'Inter nel 2010 e sono andato nel 2011 con Benitez, ho fatto due anni e ho vinto il Triplete. Poi con Gasperini sono andato via l'ultimo giorno di mercato, a Napoli. Poi sono andato al Galatasaray, e Gasperini mi chiama per andare al Genoa. Gli dissi: "Mister, mi hai mandato via dall'Inter perchè non ero adatto al tuo gioco!". "No no, qui farai la punta! All'Inter eravate in tanti, come facevo a farti giocare?".