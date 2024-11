Tra i vari temi toccati, il macedone ha parlato anche del suo rapporto con Josè Mourinho, l'allenatore che lo riportò in nerazzurro e con cui vinse il Triplete: "Mourinho era un leader, ti difendeva anche quando le cose non andavano bene: stavamo perdendo un campionato da +15 sulla Roma, abbiamo vinto all'ultima giornata a Siena. Era una persona vera, uno che ti dice le cose in faccia, entrava dentro di te. Ho avuto tantissimi allenatori in carriera, ma uno come lui... Quelli che non giocavano gli volevano più bene di quelli che giocavano! Ancora non riesco a capire come faceva".