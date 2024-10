Elogio di Thuram

"Thuram è cresciuto tantissimo sotto la porta. Gioca tantissimo per la squadra e fa gol. Sta facendo gol di continuo, è un giocatore importantissimo per l'Inter. Lo aiuta giocare vicino alla porta, ma anche avere Lautaro che lo aiuta. Arrivano tantissimi cross dagli esterni, come stasera da Dimarco. Lui è sempre al posto giusto. A Dumfries ruberei la velocità. Carlos Augusto, Dimarco e Dumfries hanno fatto un grandissimo lavoro. Denzel punta l'uomo e fa anche gol. È un giocatore molto importante per l'Inter. Non prendere gol è sempre un dato molto importante. Sommer ha fatto un'ottima partita", ha concluso Goran Pandev in collegamento con Inter TV.