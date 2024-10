Vittoria sofferta e di misura quella che l'Inter si porta a casa da Berna. Una vittoria senz'altro importantissima, conquistata grazie al gol di Thuram, quando ormai i giochi sembravano chiusi. Ecco come l'ha commentata Yann Sommer a Inter TV: "Sono tre punti molto importanti per noi, chiaramente. Partita difficile su un campo non facile. Abbiamo avuto tanti problemi con la palla, tantissimi errori con la palla. Alla fine contano i tre punti".