Benjamin Pavard , difensore dell'Inter , ha concesso un'intervista ai microfoni di TeleFoot. Queste le sue parole: "Sono molto felice a Milano, mi sento molto bene: sono in un club fantastico, sono molto felice. Sono venuto all'Inter per vincere lo scudetto e la seconda stella e l'abbiamo fatto: ora il difficile è confermarsi, ma vogliamo vincere tutti i trofei possibili. I tifosi? Mi vogliono bene perché vedono che onoro la maglia in ogni partita: è per questo che mi apprezzano. Se mi avessero detto che a 28 anni avrei vinto tutti questi trofei, non ci avrei creduto. Ma mio padre dice sempre di non lasciare nulla: mi do sempre degli obiettivi e faccio di tutto per raggiungerli.

Il ritorno con la Francia? Mi è mancata molto, è bizzarro guardare i miei compagni alla tv: ho approfittato per ricaricarmi e sono tornato più forte. Riserva all'Europeo? Preferisco giocare ma bisogna restare positivi per il gruppo: io ero pronto fisicamente e mentalmente, ma l'importante è il gruppo. Non c'è tempo per riflettere nel calcio, bisogna sempre mettersi in discussione, il meglio deve ancora venire. C'è molto rispetto con Deschamps, se c'è qualcosa che deve dirmi per migliorare lo fa: non c'è alcuna preoccupazione. Se ho pensato di ritirarmi dalla Francia? No perché amo la maglia e ho voglia di giocare: non ho giocato molto ultimamente ma sono giovane (ride, ndr). Io sono polivalente: all'Inter gioco a tre. Sarà l'allenatore a decidere, io sono pronto".