L'exploit in Verona-Inter riporta a galla il tema. Che fare con Joaquin Correa? Non a giugno, perché il futuro in quel senso è già segnato. A gennaio, piuttosto, perché si rifletteva (almeno fino a ieri) anche sulla possibilità di un addio anticipato. Sul tema si è espresso anche Ciccio Graziani, presente oggi negli studi di Mediaset.