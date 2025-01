Pedro: “Obiettivo Lazio è entrare in Champions League. Dopo il derby…”

"L'obiettivo della Lazio è entrare in Champions, deve essere una priorità per questa squadra. E arrivare fino in fondo in Europa League. Vediamo verso aprile o maggio dove siamo e poi vediamo se riusciamo a fare un bel cammino in campionato o in coppa. Il derby? Una partita che abbiamo sbagliato il primo tempo, ma dobbiamo continuare con il bel lavoro che stiamo facendo, abbiamo il Como per fare un'altra bella partita e ottenere 3 punti". Così Pedro, attaccante laziale, all'uscita dal Campidoglio dove la Lazio ha festeggiato i 125 anni di storia.