"Legittimo che Frattesi voglia andare via, che non sia contento, che voglia giocare di più", ha spiegato poi Pedullà

"La situazione da chiarire su Frattesi è la seguente: ci vogliono 45 mln più 5 milioni di bonus per arrivare a 50. La tariffa è questa. Legittimo che Frattesi voglia andare via, che non sia contento, che voglia giocare di più, come se pensasse 'ma se ho questi tre mostri davanti, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, come faccio?"