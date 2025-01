Le parole dell'ex calciatore: "La partita di ieri ci ricorda quanto è imprevedibile questo sport. Ci sono alle volte delle situazioni che non sai perché accadono"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi, ex calciatore, ha commentato così la sconfitta dell'Inter in finale di Supercoppa: "La partita di ieri ci ricorda quanto è imprevedibile questo sport. Ci sono alle volte delle situazioni che non sai perché accadono. L'Inter deve ricordare gli errori fatti, serve cancellare subito questa sconfitta.