Claudio Ranieri su Skysport ha commentato il pareggio a Bologna della sua Roma e ha sottolineato: «Il primo tempo avevamo tenuto sotto controllo bene il Bologna. Si sono lamentati all'ultimo e non ho capito perché. C'era rigore per noi e per loro. Abbiamo fatto gol. Quando stavamo facendo il secondo hanno pareggiato e trovato subito il calcio di rigore, poi potevano fare di più loro e i miei hanno dato tutto. Quando è così sono contento. Abbiamo avuto la palla del secondo e hanno segnato loro in ripartenza. Abbiamo chiuso in 4 sul portatore di palla che poi è andata su una zona franca. L'importante è che i ragazzi ce la mettano tutta. Quando è così vanno elogiati i ragazzi».