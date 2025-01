Serie A, la classifica: l’Inter scavalca l’Atalanta, il Bologna davanti al Milan

La classifica di Serie A aggiornata costantemente. Grande lotta sia in testa che in coda, campionato che regala continue sorprese

Dopo la sconfitta in Supercoppa, l'Inter passa al Penzo 1-0, batte il Venezia e scavalca l'Atalanta al 2° posto. Nerazzurri provvisoriamente a -1 dal Napoli (impegnato contro il Verona) con due gare in meno. In avvio chance su punizione per Nicolussi Caviglia e Asllani, la sblocca Darmian che insacca la respinta di Stankovic su Lautaro. Pericolosi Taremi e Lautaro, attento Sommer su Doumbia. Bravo anche Stankovic su Frattesi. Palo di Busio nel finale