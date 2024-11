"Non c'è un sistema di gioco basico, ormai tante squadre cambiano. Oggi abbiamo fatto due errori, il primo Kvara ha sbagliato di testa, il secondo ci è costato il gol. Per il resto abbiamo fatto una gara dignitosa, guardiamo il momento delle due squadre, il Napoli lotta per i primi posti e noi siamo in un momento delicato. Abbiamo fatto il nostro, palle gol del Napoli nel primo tempo non ce ne sono state. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni con Dovbyk e Baldanzi. Possiamo giocare sia a 4 sia a 3 dietro, dipende dagli interpreti"

"Si sta riprendendo, è voluto venire per stare vicino alla squadra, ho rischiato e gli ho detto di non rischiare oltre il lecito. Preferisco un giocatore una settimana dopo e non che poi sta fuori a lungo, può fare la differenza con colpi magici, l'ho messo negli ultimi tre minuti per quello. La squadra a me non m'è dispiaciuta, abbiamo lottato sui palloni, dobbiamo migliorare sulle diagonali, su cose basilari"