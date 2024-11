"Un'occasione persa per l'Inter, e non è la prima. L'Inter ha affrontato in casa tutte le rivali d'alta classifica e ne ha vinta solo una e questo preoccupa. Ha battuto l'Atalanta a inizio anno, poi non ha più vinto anche quando era favorita. Contro il Napoli ha pareggiato sprecando anche un rigore. C'è un denominatore comune: nelle grandi partite non riesce a fare grandi prestazioni. Sembra non dico spaventata, ma la squadra non sembrava avere quella rabbia della scorsa stagione. Come mai riesce a giocare bene in Champions League, invece? Probabilmente c'è un fenomeno di appagamento in campionato, con giocatori stanchi anche mentalmente. Uno di questi è Lautaro Martinez: non è lui. E' indietro e ora anche Thuram, che all'inizio sopperiva, è con la lingua di fuori".