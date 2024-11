Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull'attaccante nerazzurro, analizzando numeri e prospettive: "Alla base c'era, e continua a esserci, un problema di condizione. L'argentino non ha fatto la preparazione. Questa estate è tornato in anticipo, accorciando le vacanze post-Copa America, per mettersi prima a disposizione di Inzaghi. In questo modo, però, non ha potuto carburare, giocando al debutto in campionato contro il Genoa, senza nemmeno aver rotto il ghiaccio in amichevole. Da quel momento in poi, non c'è più stato un attimo di pausa. Con l'inizio della Champions, gli impegni si sono moltiplicati e lo spazio per allenarsi concretamente si è ridotto fino a scomparire".