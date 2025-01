Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato così del momento del Milan in vista del derby con l'Inter

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato così del momento del Milan in vista del derby con l'Inter: "La prima impressione è che non sia cambiato nulla, hanno giocato la stessa brutta partita come si vedeva ai tempi di Fonseca. E questa è la cosa più preoccupante. Mi è sembrata una squadra molto nervosa, serviva grinta ma vedo che sia stata trasmessa una dose eccessiva di adrenalina su alcuni giocatori, con scene isteriche a cominciare da Musah. Poi se hai un centravanti che quasi mai segna è un problema.