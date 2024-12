Ospite di Calcio Selvaggio, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della squadra di Inzaghi che vede in pole per la vittoria in Europa

Andrea Della Sala Redattore 3 dicembre 2024 (modifica il 3 dicembre 2024 | 09:01)

Ospite di Calcio Selvaggio, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato dell'Inter di Inzaghi che vede in pole position per la vittoria in Champions League:

L'Inter vincerà la Champions League. Simpatizzante? Non sono simpatizzante di nulla, penso che l'Inter quest'anno può vincere la Champions, infortuni permettendo naturalmente. Quante volte ti ricapita nella vita che il Manchester City, il Psg, il Real Madrid sono in questa situazione? Sapete con chi va l'Inter in finale di Champions? Inter-Bayern come a Madrid nel 2010, segnatevelo...