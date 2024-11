A Pressing si discute del lavoro svolto sin qui da Thiago Motta alla Juventus: attualmente la squadra bianconera è al sesto posto a 25 punti. In relazione anche a quanto speso in estate, Sandro Sabatini ha detto: "Io non critico Thiago Motta, sta facendo il meglio che può: quello della Juve è un mercato in cui i conti non tornano. Che differenza c'è al momento tra il mercato di quest'anno e quello del Milan con Mirabelli? Tante speranze e tanti soldi spesi, sesto posto. E l'allenatore è bravo. La spiegazione deve arrivare da qualche parte".