"La botta l’ha presa, e anche bella forte, però continuo a pensare che l’Inter sia la squadra migliore della nostra Serie A. Come si dice: errare humanum est... L’importante è capire gli sbagli, correggerli e rimettersi subito in carreggiata. Del risultato di Riad contro il Milan mi sono fatto questa idea: dopo il 2-0 i nerazzurri hanno pensato di aver in tasca la vittoria e hanno un po’ mollato, proprio mentre i rossoneri, rinvigoriti dalla cura Conceiçao, aumentavano il ritmo e prendevano campo. Questi due fattori, che si sono sviluppati contemporaneamente, hanno prodotto il 3-2 finale a favore del Milan. Ciò non significa, tuttavia, che l’Inter sia in crisi o che si debba istruire un processo. Non scherziamo. Semmai, ora, proprio da questa sconfitta (forse inattesa, d’accordo, e per questa ragione più dolorosa), bisogna trovare le energie, fisiche e mentali, per ricominciare la corsa".