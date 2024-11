Nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si è lanciato in grandi elogi nei confronti dell'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi

Nel corso dell'intervista rilasciata all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si è lanciato in grandi elogi nei confronti dell'allenatore dell'Inter , Simone Inzaghi, in passato invece criticato aspramente anche contro logica.

"Simone Inzaghi ha dato un’identità precisa alla squadra, i giocatori lo seguono e, negli anni, hanno dimostrato di fare progressi soprattutto sul piano della mentalità. Adesso, soprattutto in campo internazionale, l’Inter va in trasferta per dominare gli avversari. E ci riesce. Prima era una squadra più timida".