Santacroce: “Inter, colpo Zielinski senza senso. Se la squadra gioca così…”

"La scelta di Zielinski non ha senso. È fortissimo se ha palleggio, l'Inter invece corre e macina gioco. È una cosa diversa rispetto al gioco dei nerazzurri. A livello di qualità magari è il più forte di tutti, ma l'Inter è costruita in maniera diversa".

"No, anzi, gli fa solo che bene questo ko. Come gioco l'ho vista molto peggio col Milan, l'Atalanta non ha fatto un gioco bello, è riuscita a sfruttare le occasioni e basta. Giocare contro l'Inter forse è un bene, è la squadra migliore contro cui giocare ora, perché può far male a campo aperto ai nerazzurri".