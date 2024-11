Il fondo americano ha pure affiancato un avvocato penalista al legale del club, Angelo Capellini, per seguire da più vicino la vicenda legata all’inchiesta “Doppia Curva” della Procura di Milano; mentre nelle scorse settimane Mark Van Huuksloot è stato dimissionato dal ruolo di ad per l’Inter all’Inter di M-I Stadio, la società che gestisce il Meazza per i due club milanesi.