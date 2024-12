Sebastiano Esposito è stato il grande protagonista di Fiorentina-Empoli di ieri sera. Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante di proprietà dell'Inter e in prestito con diritto di riscatto in Toscana, ha parlato anche del suo futuro. Queste le sue considerazioni, riportate da TMW: "Sulla carta la Fiorentina è più forte ma poi c'è il campo: con un po' di fortuna e sacrificio abbiamo vinto. C'era Spalletti in tribuna? Non lo sapevo ma mi fa piacere, lui mi ha fatto esordire con l'Inter a 16 anni. Da qui alla Nazionale però ce n'è di strada e voglio solo salvare l'Empoli".